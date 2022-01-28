منتخب اليد يختتم مشاركته بالبطولة الآسيوية بخسارة أمام هونغ كونغ

بلال الغلاييني

الدمام – اختتم المنتخب الوطني بكرة اليد مشاركته في البطولة الآسيوية بتعرضه للخسارة أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 26-27 (الشوط الأول لمصلحته 15-11)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الصالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية، ليحتل المنتخب الوطني المركز الثاني عشر، بينما جاء منتخب هونغ كونغ بالمركز الحادي عشر على لائحة الترتيب العام.

ويذكر أن المنتخب الوطني خاض منافسات دور المجموعات، ضمن المجموعة الأولى، واحتل فيها المركز الثالث بعد أن حقق الفوز على منتخب سنغافورة بنتيجة 40-19، وخسر في مباراتين أمام منتخبي الكويت بنتيجة 31-42، وكوريا الجنوبية بنتيجة 24-28، في الوقت الذي تصدر فيه المنتخب الكوري الجنوبي فرق المجموعة، وجاء المنتخب الكويتي بالمركز الثاني، وحل المنتخب السنغافوري بالمركز الرابع والأخير.

وفي لقاءات دور تحديد المراكز حقق المنتخب الوطني فوزين على منتخبي فيتنام بنتيجة 40-29، والهند بنتيجة 35-30، بينما تعرض للخسارة أمام منتخب الإمارات 28-31.

الأردن 26 هونغ كونغ 27

فرض المنتخب الوطني سيطرته منذ صافرة البداية معتمدا على تسديدات وتحركات لاعبي الخط الخلفي خالد عزالدين وصدام فريحات وأحمد نايف وحسن الصفوري، الذين نجحوا في توجيه الكثير من الكرات القوية من خارج المنطقة والتي عبرت الدفاعات وساهمت برفع فارق الأهداف، فيما عمد عبدالرحمن العقرباوي ومعاذ طه وأحمد الأنصاري ومعاذ عبيدات على تشكيل قوة اضافية مع لاعبي الخط الخلفي من خلال عمليات الاختراق من الأطراف ومساندة اللاعبين في تفكيك دفاعات منتخب هونغ كونغ، ما جعل النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب بفارق 3 أهداف 7-3، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو هونغ كونغ إلى استغلال الهجمات السريعة للوصول إلى مرمى الحارس إبراهيم أبو رمان، ورغم نجاحهم في تسجيل سلسلة من الأهداف ابقى المنتخب الوطني السيطرة تحت نفوذهم، ورفع فارق الأهداف الذي وصل إلى 4 أهداف مع نهاية الشوط الأول 15-11.

وارتفعت المنافسة بين الفريقين في الشوط الثاني بعد أن تحسن اداء الفريق المنافس، والذي تمكن من تقليص الفارق إلى هدفين 18-20، مستغلا الهجمات المضادة التي شكلت خطورة على الدفاعات وحارس المرمى، قبل أن يعود المنتخب الوطني ويتقدم بفارق 4 أهداف 22-18 معتمدا على عزالدين وفريحات في تسديد الكرات القوية من خارج المنطقة والتي قابلها تقاطعات ناجحة من طه والعقرباوي والأنصاري، والذي لم يدم كثيرا عندما عاد منتخب هونغ كونغ وقلص الفارق إلى هدفين 21-23، ثم إلى هدف 23-24، قبل أن يدرك التعادل 24-24 في الدقيقة 25، ثم تقدم بفارق هدف والذي حافظ عليه حنى نهاية المباراة 27-26.

الدور قبل النهائي اليوم

تقام اليوم السبت مباراتا الدور قبل النهائي لمنافسات البطولة، حيث يلتقي منتخبا قطر وإيران عند الساعة الثالثة مساء، كما يلتقي منتخبا السعودية والبحرين عند الساعة الخامسة مساء، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم بعد غد، بينما يلتقي الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تقام ايضا بذات اليوم.

وكانت المنتخبات الأربعة (السعودية وقطر والبحرين وإيران) قد تأهلت إلى بطولة العالم التي تستضيفها بولندا والسويد مطلع العام 2023.

وتتحدد يوم غد بطاقة التأهل الخامسة، والتي يتنافس عليها منتخبا العراق وكوريا الجنوبية، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة السادسة مساء، وقبل ذلك يلتقي منتخبا الكويت وأوزبكستان في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وكان منتخب فيتنام قد احتل المركز الثالث عشر، بعد فوزه على منتخب سنغافورة بنتيجة 33-20، في المباراة التي جمعتهما أمس، بينما جاء منتخب ستغافورة بالمركز الرابع عشر، في الوقت الذي جاء فيه المنتخب الهندي بالمركز الخامس عشر بعد أن تغلب على منتخب أستراليا 25-21، ليحتل الخاسر على أثرها المركز السادس عشر والأخير.