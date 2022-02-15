منتخب تحت 23 سنة يترقب قرعة نهائيات “كرة” آسيا غدا

مهند جويلس

عمان – ينتظر منتخب تحت 23 سنة لكرة القدم صباح غد، مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا للفئة العمرية ذاتها في العاصمة الأوزبكية طشقند، التي تستضيف مباريات النسخة الخامسة من البطولة، إلى جانب مدينة قرشي.

ويتواجد المنتخب الوطني في المستوى الثاني بالقرعة، إلى جانب منتخبات تايلاند والإمارات وإيران، فيما ضم المستوى الأول كلا من منتخبات أوزبكستان، كوريا الجنوبية، السعودية وأستراليا، وجاءت منتخبات العراق، قطر، فيتنام، واليابان في المستوى الثالث، في حين احتوى المستوى الرابع منتخبات طاجيكستان، ماليزيا، الكويت وتركمانستان.

وستتوزع المنتخبات على 4 مجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علما بأن البطولة ستبدأ في الأول من شهر حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في الثامن عشر من الشهر ذاته.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائيات الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن استضاف مباريات مجموعته في التصفيات، إذ تغلب على منتخب تركمنستان بهدف نظيف سجله علي علوان، قبل أن يتعادل مع فلسطين بهدف لمثله، وجاء هدفه عن طريق يزن النعيمات.

ويشرف المدرب الوطني أحمد هايل على منتخب تحت 23 سنة، إلى جانب معاونيه بشار بني ياسين ولؤي العمايرة، إذ يأمل “السفاح” ترتيب إقامة مباريات ودية في التجمع المقبل قبل النهائيات، والذي من المقرر أن يقام في أواخر آذار (مارس) المقبل، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل التجمع مجددا في شهر أيار (مايو)، والتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة بالبطولة.

ويتطلع المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في البطولة، رغم أنها ليست مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، على أن تكون نسخة العام المقبل هي المؤهلة للألعاب، إذ يطمح المنتخب بالتواجد في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه.

ويمتلك منتخب تحت 23 سنة في صفوفه، العديد من اللاعبين المتميزين في دوري المحترفين، وغيرهم ممن يلعب في الخارج، مثل مهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات، ولاعب الشمال علي علوان، إضافة إلى المحليين عبد الله الفاخوري ومهند أبو طه (الوحدات)، ومحمد أبو رزق “بوغبا” وإبراهيم سعادة (الحسين إربد)، ونزار الرشدان (الفيصلي)، ويوسف أبو الجزر (الرمثا).

وسبق للتشكيلة نفسها، أن ظفرت بلقب بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 سنة في السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يرفع من سقف توقعات الجماهير المستقبلية بشأن هذا الفريق.

ولم يغب المنتخب الوطني عن نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما، والتي انطلقت في العام 2014 وأقيمت حينها في سلطنة عُمان، مرورا بالنسخة الثانية في قطر العام 2016، والنسخة الثالثة في الصين العام 2018، وانتهاء بالنسخة الماضية في تايلاند العام 2020.

ولم يتم اعتماد نسختي العامين 2014 و2018 كبطولة تأهيلية للألعاب الأولمبية، كما هو الحال في البطولة المقبلة، فيما شهدت نسختا العامين 2016 و2020، تأهل منتخبات القارة إلى أولمبيادي ريو دي جانيرو وطوكيو.

واحتل منتخب تحت 23 سنة، المركز الثالث في مشاركته الأولى لهذه الفئة، بعد أن تأهل متصدرا عن مجموعته لدور الثمانية برصيد 7 نقاط، إثر تعادله مع كوريا الجنوبية الوصيف بهدف لمثله في افتتاح مشواره بالبطولة، قبل أن يتغلب على صاحب الأرض المنتخب العماني بهدف نظيف، ويتجاوز منتخب ميانمار في الجولة الثالثة بستة أهداف مقابل هدف.

وتمكن الفريق بقيادة المدرب الوطني اسلام ذيابات، من تجاوز المنتخب الإماراتي بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، ليلاقي المنتخب السعودي الذي حسم المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز “النشامى” على كوريا الجنوبية بفارق الركلات الترجيحية في مباراة المركز الثالث.

وفي النسخة الثانية، تأهل منتخب تحت 23 سنة تحت لواء المدرب جمال أبو عابد، إلى دور الثمانية وصيفا عن مجموعته برصيد 5 نقاط، بعد تغلبه على فيتنام بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل دون أهداف مع الإمارات وأستراليا، ليلاقي منتخب كوريا الجنوبية في الدور الثاني، ويخطف الأخير فوزا صعبا بهدف يتيم.

وتعد النسخة الثالثة في العام 2018، الأسوأ من حيث الأرقام والنتائج للمنتخب الوطني، فخرج خالي الوفاض من البطولة، بعد أن تبوأ المركز الثالث في مجموعته، عقب تعادله مع السعودية بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل مع ماليزيا بهدف لهدف، ويخسر في آخر مبارياته أمام العراق بهدف دون رد، علما بأن المدرب الإنجليزي إيان برونسكيل تولى قيادة المنتخب في تلك الفترة.

وفي آخر مشاركات المنتخب الوطني بنهائيات آسيا تحت 23 سنة قبل عامين، عاد منتخب كوريا الجنوبية ليحرمه من حلم الوصول إلى الأولمبياد مرة أخرى، بعد الفوز عليه في مباراة ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب تحت إشراف المدرب أحمد عبدالقادر، احتل وصافة مجموعته برصيد 5 نقاط، بعد أن فاز على كوريا الشمالية في مباراته الأولى بهدفين لهدف، ليتعادل أمام فيتنام بدون أهداف، قبل أن يختتم مشواره بدور المجموعات بتعادل بهدف لمثله أمام الإمارات، كان كفيلا بتأهل المنتخبين معا إلى ثمن النهائي.