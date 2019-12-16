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منتخب سباحة الزعانف يشارك في بطولة آسيا

منذ 41 دقيقة

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عمان – الغد – توجهت بعثة المنتخب الوطني لسباحة الزعانف صوب مدينة يناتاي الصينية وذلك للمشاركة في بطولة آسيا والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 23  الشهر الحالي.

ويتكون وفد المنتخب الوطني من رئيس الوفد ، سعادة محمد المغربي والمدرب أحمد العكوش إلى جانب اللاعبين : محمد خالد السوالمة و حسام سليمان عليمات ومحمود خالد السوالمة وصهيب بسام البواعنة وسري فيصل الحرازنة.

واستعداداً للبطولة الآسيوية أجرى منتخبنا الوطني معسكر تدريبي في مدينة الحسين للشباب واستمر لمدة تسعة أيام.

يذكر أن البطولة الآسيوية كان من المقرر أن تُقام في اليابان غير أن الاتحاد الآسيوي قرر نقل البطولة إلى الصين بسبب الإعصار الذي ضرب المدينة المستضيفة في اليابان مؤخراً.

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