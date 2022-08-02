منتخب سباعيات الرجبي يشارك في كأس آسيا

عمان – الغد – توجهت بعثة المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي،، إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا وذلك للمشاركة في كأس آسيا والتي ستقام يومي 6و7 من شهر آب(أغسطس) الحالي.

وتشهد بطولة كأس آسيا مشاركة ١٢ منتخباً وهي : إندونيسيا وكازاخستان وسنغافورة والهند وتايلاند وبروناي والعراق وأفغانستان وباكستان ومنغوليا وإيران.

ويضم المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي كل من المدرب أحمد حموقة والمدير الإداري محمد أبو سمرة إضافة إلى اللاعبين بقيادة الكابتن رعد حموقة ونائبه عبدالحكيم المناصره وسند الحسيني، راكان ابزاخ، عبدالله نغوي، احمد تحقاخة، اسماعيل جانبك، زيور حاتقواي، عبدالله حموقة، فراس خليفة، عبدالله جانبك وعلي جاويش.

وخضع المنتخب الوطني خلال الأسابيع الماضية لتدريباتٍ مكثفة من أجل بطولة كأس آسيا وتخلل الفترة الماضية خوض عدد من المباريات الودية.