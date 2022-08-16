عمان – الغد -يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للرجال الأربعاء في الدور ربع النهائي مع منتخب أذربيجان – متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية ٢٠٢١”.

ورغم خسار المنتخب يوم الاثنين أمام فلسطين بنتيجة ١٤-١٦ في اختتام مباريات المجموعة الأولى من المنافسات إلا أن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي بفضل النقاط المسجلة وذلك بعد فوزه على قطر – المصنف الأول في الدورة – بنتيجة ٢٢-١٢ وخسارتين أمام السنغال ١٨-١٠ وفلسطين ١٦-١٤.

وتأهل المنتخب السنغالي، إلى الدور ربع النهائي متصدراً للمجموعة الأولى بعد ٣ انتصارات على كل من الأردن وفلسطين وقطر.

“الور” يتأهل إلى نهائي سباق ١٠٠ متر صدر

تأهل لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عمرو الور، إلى نهائي سباق ١٠٠ متر صدر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية ٢٠٢١”.

ونجح “الور” في التأهل إلى النهائي الذي سيقام يوم غد بعد أن قطع مسافة السباق في الدور نصف النهائي بزمن بلغ ١:٠٢.٥٦ دقيقة ليحتل المركز الرابع في المجموع العام.

بدوره تمكن محمد البدور من التأهل إلى الدور نصف النهائي في سباق ٥٠ متر حرة بعد أن قطع مسافة السباق في الدور الأول بزمن بلغ ٢٣.٦٧ ثانية.

وفي الدور نصف النهائي حل “البدور” في المركز الخامس بتصفيته بزمن بلغ ٢٣.٤٨ ثانية.

“المبارزة” يستهل مشاركته في الدورة

افتتح المنتخب الوطني للمبارزة، مساء اليوم الإثنين، مشاركته في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي من خلال اللاعبين اياد عودة (سلاح الايبيه) ورؤى المجالي (سلاح الفلوريه).

ونجح اياد عودة في تصدر مجموعته بالدور الأول بعد أن حقق الفوز في ٥ مباريات على كل من القيرغيزستاني بيتروف رومان والسعودي جواد الداوود والإيراني فوزوقي محمد رضا واللبناني انطوان الشويري والتركي علي ايجي وخسارة وحيدة كانت أمام اللاعب الأوزبكي ألكساندروف رومان.

هذه الانتصارات منحت اياد عودة بطاقة العبور المباشرة إلى دور الـ ١٦ كأفضل لاعب حقق نتائج في الدور الأول من بين جميع المشاركين.

وفي دور الـ ١٦ تمكن “عودة” من مواصلة تألقه وفاز على اللاعب الإيراني محمد رضائي بنتيجة ١٥-١٠ قبل أن يخسر بصعوبة في الدور ربع النهائي أمام لاعب منتخب أذربيجان روسلان حسنوف بنتيجة ١١-١٥.

بدورها تأهلت اللاعبة رؤى المجالي إلى دور الـ ١٦ من منافسات سلاح الفلوريه بعد تحقيقها الفوز في ٣ مباريات على كل من القطرية لينا البونين والتركية أليادا واللبنانية ناي سلامة مقابل خسارتين أمام كل من التركية بالديني إيريم كراميتي والأوزبكية ميرزايفا كوميلا والتركية دروكان الميلا بيرس.

وتعرضت رؤى المجالي للخسارة في الدور ثمن النهائي أمام اللاعبة اللبنانية ريتا أبو جودة بنتيجة ١٢-١٥.

وتستكمل يوم غد المشاركة الأردنية في منافسات المبارزة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي حيث سيخوض كل من اللاعبين : أسامة المصري وعبدالله طحلة وأحمد عماوي وأسامة البلوي منافسات سلاح السابر.

“الكيك بوكسينج” يفتتح اليوم مشاركته في “قونية ٢٠٢١”

يفتتح المنتخب الوطني للكيك بوكسينج اليوم الثلاثاء مشاركته في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

ويمثل المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في هذه الدورة كل من : المدير الفني، عيسى أبو نصار والمدرب عبدالله البيشة، إلى جانب ٨ لاعبين هم : أُسيد الجعافرة، ومحي الدين أسامة، وعدي أبو حصوة، وسليمان الهدار، ومهند السيلاوي، وعلي خلف، وابراهيم جمعة ،ومحمد وصفي.