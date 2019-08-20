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منتخب سيدات السلة يكثف تحضيراته استعدادا لبطولة غرب آسيا – فيديو

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – يكثف المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تنطلق في عمان يوم الخميس المقبل بمشاركة أربعة منتخبات هي الأردن وإيران ولبنان وسورية
وكان المنتخب الوطني قد دخل في معسكر تدريبي في تركيا تخلله خوض عدد من المباريات الودية استعداداً لغرب آسيا.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة غرب آسيا بعد غيابه سنوات عن ساحة المشاركات وستكون هذه البطولة فرصة كبيرة له لاستعادة أجواء المنافسات وفقاً لما ذكره مساعد المدرب سيف البيطار.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا كل من اللاعبات : روبي حبش ، رشا عبدة ، جوانا حداد ، زارا النجار ، سارة عباسي ، سمانتا كيال ، عنود العاصي ، فرح الشياب ، لانا الصناع ، ليليان أبو جبارة ، ماريا الحن و يارا حمادة.

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