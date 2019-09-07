منتخب “طائرة” الناشئين يبدأ مشواره بخسارة أمام لبنان

خالد المنيزل

عمان – خسر المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة، مباراته الأولى أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 2-3، بواقع 21-25، 16-25، 25-22، 25-18، 21-23، في اللقاء الذي أقيم بينهما أول من أمس في صالة الأميرة سمية بنت الحسن بمدينة الحسين للشباب، ضمن مباريات المجموعة الثانية في البطولة العربية 15 بالكرة الطائرة للناشئين مواليد 2001، وفقد المنتخب فرصة كبيرة بالتأهل لدور الثمانية، كونه لعب أمس مباراة قوية أمام المنتخب العُماني الذي يسعى للمنافسة على اللقب.

وجاءت نتائج مباريات أمس في البطولة، على النحو الآتي:

فوز البحرين على فلسطين 3-0، والعراق على الكويت 3-0، ومصر على السعودية 3-0.

وتتواصل اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد، مباريات البطولة، حيث تقام 3 مباريات، ففي المجموعة الأولى يلعب البحرين أمام الجزائر عند الساعة الثالثة بعد الظهر، تليها عند الساعة الخامسة مباراة العراق والإمارات في المجموعة الثالثة، بينما يلعب في المجموعة الثانية لبنان مع سلطنة عمان عند الساعة السابعة مساء.

الأردن 2 لبنان 3

جاءت بداية المباراة متكافئة، وسار الشوط نقطة بنقطة حتى العدد 7-7، قبل أن يتقدم منتخب لبنان 10-7، لكن المنتخب الوطني حقق التعادل 11-1، ليعود “اللبناني” وبفرض سيطرته الكاملة على أجواء المباراة بعد أن لعب بقيادة صانع العابة الياس الحمصي، وهاجم من خلال عمر أبي كرم وحابس النجار وهادي غتر وجوزيف شاهين، ونجح الفريق في استثمار اللمسة الأولى بنجاح الى جانب بناء حوائط الصد أمام هجمات لاعبي المنتخب الوطني ليتقدم لبنان سريعا 16-12، واستعاد المنتخب عافيته وقلص الفارق إلى نقطة واحدة 18-19، إلا أن الشوط ذهب للمنتخب اللبناني بواقع 25-21، ولم تفلح محاولات المنتخب العودة للمباراة بالشوط الثاني وظهر مرتبكا وغير قادر على مجارة منتخب لبنان ليفوز لبنان بالشوط 25-16.

واستعاد المنتخب الوطني توازنه بالشوط الثالث ولعب بتشكيلة متجانسة، بقيادة صانع الالعاب فهد النعمات، الذي أجاد توجيه الكرات للضاربين حسب الطلب، وهاجم من خلال محمود النقيب وميكائيل إبراهيم من الميسرة، بينما تولى أسامة مرعي وراكان السماك معالجة الكرات من الميمنة، واستعاد المنتخب قوته من خلال بناء حوائط الصد على طول الشريط الأمامي للشبكة أمام هجمات المنتخب اللبناني، ليتقدم سريعا 14-8، لكن نجح لبنان بتحقيق التعادل 19-19، ونجح لؤي المدني بالدفاع عن الملعب الخلفي ومحمود النقيب بالهجوم الفعال واستثمار اللمسة الأولى بنجاح ليتقدم المنتخب ويفوز بالشوط بواقع 25-22.

وواصل المنتخب صحوته وتقدم بالشوط الرابع 8-2، ثم 23-16، ونال الشوط لصالحه بواقع 25-18، ليلجأ الفريقان للشوط الحاسم، والذي سار نقطة بنقطة 10-10، وتقدم الأردن 12-12، وسار نقطة بنقطة حتى العدد 21-21، ليحسم لبنان المباراة لصالحه 23-21.

الوفود المشاركة تشيد بالتنظيم المميز

أثنت الوفود المشاركة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة اتحاد الطائرة والتجهيزات التي وفرتها صالة الأميرة سمية، وفق أحدث المواصفات العالمية.

وقال د. ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، ان اللجنة الأولمبية فخورة بأداء أسرة اتحاد الكرة الطائرة وباستضافة الأردن لبطولة العرب بمشاركة واسعة، مشيراً الى أن هذه الاستضافة ينبغي أن تؤشر إلى حالة من التفاؤل بمستقبل الكرة الطائرة في الأردن.