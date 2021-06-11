منتخب طائرة الناشئين يواصل تحضيراته والاتحاد يعتمد خطة الإعداد

خالد المنيزل

عمان – اعتمدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، خطة إعداد المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 5 إلى 16 آب (أغسطس) المقبل.

وذكر نائب رئيسة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية العميد جهاد قطيشات، أن خطة إعداد المنتخبات الوطنية ستستمر دون توقف، مع توفير كافة المستلزمات المطلوبة للمنتخب، خصوصا وأنه هو المنتخب الوحيد الذي ينتظره استحقاق خارجي خلال العام الحالي.

وبين قطيشات أن المدير الفني للمنتخب الوطني ابراهيم فيليب قد طالب بإقامة معسكر داخلي لمدة أسبوعين قبل نهاية حزيران (يونيو) الحالي، ومعسكر خارجي في تركيا أو مصر قبيل التوجه إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية، أي قبل نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل.

وبين فيليب، أن المنتخب يواصل تحضيراته بمعدل 4 تدريبات أسبوعيا، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وإنه ستتم تصفية واختيار لاعبي المنتخب الوطني للناشئين، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية بشكل نهائي بعد المعسكر الداخلي، حيث تم اختيار 5 لاعبين من منتخب الشباب للتدريب مع المنتخب الوطني للناشئين، والذين تسمح أعمارهم بالمشاركة في البطولة العربية، ما يمنح المنتخب قوة إضافية.

ويضم المنتخب الوطني للناشئين اللاعبين: عبدالله خصاونة وفهد نعمان وأيهم خنفر وزياد أبو دية وعمر ناصر خالد أبو خور وصالح الطهراوي وعامر عادل وعبدالله النادي وعمر فهد ومحمد العبادي ولؤي ناجح ومحمد مرجان ووفاء ابو طوق ومعاذ محمد جميل.

ويسعى الجهاز الفني والتدريبي بقيادة فيليب إلى الوصول للجاهزية التامة، قبل المشاركة في البطولة، مبينا أن المنتخب الوطني يضم نخبة من اللاعبين الجيدين الذين لديهم مواصفات بدنية وفنية تؤهلهم لمواصلة المشوار ليكونوا نواة المنتخبات الوطنية المقبلة، ويتمتع اللاعبون بروح معنوية عالية، ولديهم مواصفات مميزة من حيث الأطوال، وينتظرهم فقط التدريب المركب وخوض مباريات تنافسية من أجل الوصول إلى المستوى الذي يؤهلهم للمشاركة في البطولة العربية المقبلة.

إلى ذلك، حدد الاتحاد العربي للكرة الطائرة يوم 20 تموز (يوليو) المقبل كآخر موعد للمشاركة في البطولة، وسيقام الاجتماع الفني للبطولة سيكون في السادس من آب (أغسطس) المقبل، فيما تنطلق البطولة يوم السبت الموافق السابع من الشهر ذاته.

وذكر الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة جهاد خلفان، أنه سيقوم بزيارة رسمیة إلى تونس، لتفقد تحضیراتها للبطولة والصالات الرئیسیة وصالات التدريب والفنادق والمرافق والخدمات الأخرى، حيث سیتم تطبیق نظام الفقاعة الطبیة في مواجهة جائحة كورونا ” كوفید 19″.

ويعتبر المنتخب المصري حامل لقب النسخة الأخیرة التي أقیمت في الأردن العام 2019، فیما نال منتخب البحرين المركز الثاني، وحل منتخب العراق ثالثا، بینما فاز منتخب البحرين بلقب النسخة الرابعة عشر التي أقیمت في الأردن أيضا العام 2017، وجاء المنتخب العُماني ثانیا والعراقي ثالثا.