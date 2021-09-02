منتخب عُمان يفاجئ اليابان ويفوز عليه في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال

عمان-الغد- حقق منتخب سلطنة عمان مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على منتخب اليابان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت اليوم الخميس في اليابان، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 89 عندما خطف منتخب عمان هدف الفوز الثمين بواسطة البديل عصام الصبحي.

ويلتقي ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، السعودية مع فيتنام على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، وأستراليا مع الصين على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.