الرياضةرياضة عربية وعالمية

منتخب عُمان يفاجئ اليابان ويفوز عليه في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال

منذ 3 ساعات
منتخب عُمان يفاجئ اليابان ويفوز عليه في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال
منتخب عُمان يفاجئ اليابان ويفوز عليه في تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- حقق منتخب سلطنة عمان مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على منتخب اليابان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت اليوم الخميس في اليابان، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 89 عندما خطف منتخب عمان هدف الفوز الثمين بواسطة البديل عصام الصبحي.
ويلتقي ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، السعودية مع فيتنام على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، وأستراليا مع الصين على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock