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منتخب فلسطين يخسر أمام سنغافورة

تصفيات آسيا لكأس العالم

منذ 5 دقائق

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سنغافورة – خسر منتخب فلسطين أمام سنغافورة 1-2 اليوم الثلاثاء على ستاد جالان بيسار في سنغافورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل شاكر حمزة (3) وصفوان بحر الدين (38) هدفي سنغافورة، في حين أحرز ياسر حمد (13) هدف فلسطين.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً اليمن مع السعودية على ستاد البحرين الوطني في المنامة.

وتصدر منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لفلسطين ونقطة لليمن ولا شيء لأوزبكستان، في حين لا زال منتخب السعودية بانتظار خوض مباراته الأولى في التصفيات.

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