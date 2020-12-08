منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

الدوحة- وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة منتخب قطر الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، في خطوة تعكس مكانة الدوحة على الساحة الرياضية الدولية.

وسيخوض المنتخب القطري غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.

وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، والذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى بطولة قطر 2022، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.

وتأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.

وأعرب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن سعادته لمشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات الاوروبية المؤهلة للمونديال مؤكداً ان المشاركة ضمن المجموعة الاولى تعتبر فرصة مثاليه لتعزيز أداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، والمنتخبات الأخرى في نفس المجموعة.”

وأضاف سعادته: “لقد حقق منتخبنا الوطني نجاحات هامة خلال السنوات الأخيرة، أهمها فوزه بجدارة بلقب كأس آسيا 2019، مشيراً الى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للمسيرة الناجحة للعنابي، حيث نعتزم مواصلة العمل لإيجاد كل السبل للارتقاء أكثر بأداء منتخبنا قبل خوض غمار النسخة الأولى من بطولة كأس العالم والتي ستقام للمرة الاولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.”

وكان المنتخب القطري، حامل لقب كأس آسيا، قد شارك العام الماضي في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل، كما سيلعب في نسخة العام المقبل من البطولة ذاتها، إضافة إلى مشاركته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021، وهي البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الوطنية في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وتعتبر مثل هذه المشاركات الدولية مهمه لمنتخب قطر الوطني عبر المنافسة مع منتخبات عالمية مرموقة، قبل الظهور المرتقب للفريق في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر في 21 نوفمبر 2022 على أرضية استاد البيت.