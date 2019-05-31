عمان – الغد – توجهت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 تحت 18 عاماً صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة المنغولية ، أولان باتور ، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي ستقام خلال الفترة من 3 إلى7 حزيران (يونيو) المقبل.

ويمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة كل من اللاعبين ، محمد قرامسة ومحمود الهزايمة وفهد ترجلي وزيد خوري وتحت قيادة المدرب سامر نينو.

ويشارك في البطولة 20 منتخباً حيث تم توزيعهم على أربع مجموعات وحل المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ، الصين وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا.

وسيخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء المقبل حيث سيلتقي مع المنتخب الإيطالي بحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الأردن وفي نفس اليوم سيلتقي مع الصين عند الساعة 11.40 صباحاً.

وسيختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات حيث سيلتقي يوم 6 حزيزان (يونيو) مع منتخبي تركيا (التاسعة صباحاً) و وسلوفينيا (11.40:٤٠ صباحاً).

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى الدور ربع النهائي ، حيث ستقام جميع مباريات الأدوار النهائية يوم 7 حزيران ا (يوينو) المقبل.