عمان – الغد – سجل المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 ، صباح اليوم الجمعة ، بداية قوية في مستهل مشاركته بالنسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا حيث نجح في تحقيق فوزين على كل من اليابان وتركمانستان لحساب المجموعة الأولى ليحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي والذي سيقام يوم بعد غد الأحد.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على اليابان – صاحبة المركز الثالث في النسخة الماضية – بنتيجة 21- 15 ، حيث فرض نجوم منتخبنا سيطرتهم على مجريات اللقاء ، وكان مالك كنعان الأفضل تسجيلاً للنقاط برصيد 9 نقاط فيما سجل اللاعبان يوسف أبو وزنة ومحمود عابدين ، ست نقاط لكل منهما.

وأكمل منتخبنا تفوقه في المباراة الثانية ونجح في هزيمة تركمانستان بنتيجة 21- 10 حيث قدم نجوم منتخبنا مستوى مميز في هذه المباراة والذي تألق بها محمود عابدين بتسجيله 12 نقطة ومالك كنعان (6 نقاط) ويوسف أبو وزنة (3 نقاط).

وسيلتقي المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات، منغوليا وأستراليا وكوريا الجنوبية.