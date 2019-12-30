منتخب كرة الشابات يكثف تحضيراته استعدادا للقاء العراق

عمان – الغد – أجرى منتخب الشابات تحت 18 عاما تدريباً استشفائياً، عقب مباراته التي جمعته أمس الأحد مع لبنان وانتهت بالخسارة 0-3، ضمن افتتاح مشواره في بطولة غرب آسيا بالبحرين.دد

واقام المنتخب تدريبه الصباحي اليوم الاثنين على ملاعب الاتحاد البحريني، بقيادة المدرب عز الدين شيح، تأهبا لملاقاة العراق عند الرابعة والنصف -بتوقيت الاردن- عصر غد الثلاثاء على ستاد مدينة خليفة الرياضية.

بدورها، تابعت المعالجة غيداء الشنطي إصابة بعض اللاعبات عقب المباراة، حيث تعرضت ياسمين الأجرب الى كدمة بعضلة الساق الأمامية، وزينة حازم الى تمزق بعضلة الساق الخلفية، مما يستدعي احتجابها عن المباريات.

ويشارك المنتخب بالبطولة لحساب المجموعة الثانية، الى جانب لبنان، العراق، والإمارات.

وتصدر المنتخب اللبناني المجموعة ب3 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات، فيما حل العراق ثالثا، والمنتخب أخيرا بفارق السجل التهديفي.

ولحساب المجموعة الأولى، فاز المستضيف البحرين على نظيره الكويتي 4-2.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الدور قبل النهائي، على أن يقام المشهد الختامي 6 كانون الثاني (يناير).