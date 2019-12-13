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منتخب كرة الشابات يواصل تدريباته استعدادا لغرب آسيا

منذ 51 دقيقة

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عمان – الغد – يواصل منتخب الشابات تدريباته اليومية، استعدادا لبطولة غرب آسيا بالفترة من 29 كانون الأول  (ديسمبر) الحالي، حتى 6 كانون الثاني (يناير) المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الجمعة في  ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بقيادة مساعد المدرب أسيل البربراوي، واشتمل على تمارين فنية تكتيكية، الى جانب رسم الخطوط الخلفية.

وحل المنتخب بالمجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بلقاء لبنان عند الرابعة والنصف – توقيت الاردن – عصر الأحد 29 كانون الأول، ويواجه العراق ذات التوقيت الثلاثاء 31 نفسه، ويلتقي الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر الخميس 2 كانون الثاني، على أن تُلعب المباريات على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى الدور قبل النهائي، على أن يقام المشهد الختامي 6 كانون الثاني (يناير) المقبل .

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