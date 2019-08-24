منتخب كرة الشباب أول فرسان “المربع الذهبي” في بطولة غرب آسيا

عمان – حجز منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، اول بطاقات المربع الذهبي من بطولة غرب آسيا الأولى، وعن جدارة واستحقاق، بفوزه الكبير على نظيره القطري 5-1، في المباراة التي جرت اليوم السبت 24 آب، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس، في اختتام مشواره بدور المجموعات.

وتسيد المنتخب ترتيب المجموعة الاولى بـ 6 نقاط، فيما قطر وفلسطين دون نقاط، بانتظار لقائهما معاً، الاثنين المقبل في ختام مباريات الجولة الاولى، واحدهما سيرافق المنتخب للدور المقبل.

وسجل اهداف المنتخب، محمد عادل د.29، ووسيم ريالات هدفين د38 من ركلة جزاء، و82، ومهند سمرين د80، وسيف بشابشة 89، فيما سجل هدف قطر اللاعب ميكي من ركلة جزاء د.27.

ودخل المدرب بلال اللحام المباراة بتشكيلة ضمت: احمد الجعيدي، فيصل ابو شنب، دانيال عفانة، ليث ابو رحال، جعفر النجار(محمد ابو سالم)، مهند سمرين، محمد ابو طه، عون المحارمة (مهند حمارشة)، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل (سيف بشابشة).

وبالتفاصيل، بدأ المنتخب المباراة مهاجماً منذ انطلاقة صافرة الحكم، وكاد ان يهز الشباك مبكراً، إلا أن تسديدة ريالات مرت بجانب القائم.

استمر ضغط المنتخب، بعد ان فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، بفضل حيوية وتحركات المحارمة، وابو طه، واهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق عفانة، سمرين، وريالات، اويس وعادل، في المقابل اعتمدت قطر على الدفاع المركب والهجمات المرتدة، من خلال الكرات الطويلة، ولكن دون خطورة تذكر.

تواصل سيناريو الضغط من المنتخب، يقابله هجمات مرتدة لقطر، و التي تحصل من خلالها على هدف السبق، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد قطع ليث الكرة بيده، الا ان رد المنتخب جاء سريعاً، بعد ان مرر وسيم كرة مخادعة الى عادل داخل الجزاء، سددها بدوره بقوة على يمين الحارس، ولم يتأخر كثيراً بإضافة الثاني من ركلة جزاء لينهي الشوط الأول لصالحه.

جاء الشوط الثانى هادئاً بشكل كبير، وانحصر اللعب معظم أوقات الشوط وسط الملعب، مع أفضلية للمنتخب الذي كان الأكثر استحواذاً ووصولاً لمنطقة جزاء قطر، عبر توغلات سمرين واويس من الاطراف، ولكن مدافعي الأخير، نجحوا فى إبعاد الخطر عن مرماهم.

وعاد المنتخب ليشكل خطورته في الدقائق الأخيرة، وضغط على مرمى منافسه، ليتمكن سمرين من اضافة الهدف الثالث من تسديدة رائعة، لتظهر بعض العصبية من قطر مما اضطر الحكم لاخراج البطاقة الحمراء في مناسبتين.

استمرت سيطرة المنتخب، ولم يتاخر ريالات من اضافة الرابع من تسديدة قوية من كرة ثابثة، وختم مهرجان الأهداف البديل بشابشة بتسجيله الخامس.

وقال اللحام، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ان الفريق قدم مباراة جيدة، ونجح في استغلال الفرص التي اتيحت له، مشيراً الى ان الفوز لم ياتي بسهولة، امام المنافس القطري، الذي كان مميزاً .

وعن المباراة القادمة في المربع الذهبي قال “ستكون مباراة صعبة، وعلينا ان نكون جاهزين لمواجهة اي منتخب تأهل للدور المقبل، سنقدم كل ما لدينا من اجل الوصول للنهائي”.

يذكر ان مباريات دور المجموعات، تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول والثاني في كل مجموعة للدور نصف النهائي، ومن ثم الفائز في هذا الدور إلى المباراة النهائية، فيما سيكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ومباراة اخرى لتحديد المركزين الخامس والسادس.