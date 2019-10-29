منتخب كرة الشباب يتدريب في قطر استعداداً للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – باشر منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، تدريباته في الدوحة، تأهباً لمشاركته بالتصفيات الآسيوية، التي ستنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، يوم 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لحساب المجموعة الخامسة.

واجرى المنتخب صباح اليوم تدريباً استشفائياً، في صالة اللياقة البدنية بمقر اقامته، بانتظار التدريب المسائي الذي سيقام على ملعب نادي المرخية، باشراف المدرب بلال اللحام.

وكان وفد المنتخب وصل الى الدوحة مساء أمس الاثنين، لاقامة معسكر تدريبي، يستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، ومنه سيغادر الى المنامة يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لخوض التصفيات الآسيوية، حيث يستهل مشواره بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني، ثم بنغلاديش يوم 8 من ذات الشهر ، ويختتم مشواره بمواجهة المستضيف البحرين 10 من الشهر ذاته، في المباريات التي ستقام على ستاد خليفة.

الى ذلك، اصطحب طبيب المنتخب نزار بشتاوي، والاداري شفيق عويس، اللاعب زيد الحياري الى مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي “سبيتار”، للاطمئنان على حالته، بعد الاصابة التي لحقت به خلال التدريبات في عمان.