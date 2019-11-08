منتخب كرة الشباب يتعادل مع بنغلاديش بالتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – تعادل منتخب كرة الشباب تحت 19 لكرة القدم، مع نظيره البنغالي 1-1، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في ا ستاد خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، لحساب المجموعة الخامسة.

ورفع المنتخب كرة القدم للشباب رصيده الى 4 نقاط بصدارة الترتيب، وبات ينتظر نتيجة مباراة البحرين (3 نقاط) مع بوتان (0)، والتي تقام مساء اليوم.

واستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات بالفوز على بوتان 3-0، وهي نفس النتيجة التي تغلب فيها المنتخب البحريني على بنغلادش.

وسجل هدف المنتخب الوطني دانيال عفانة د. 45 من علامة الجزاء، فيما سجل لبنغلادش هدف التعادل بالحصة الثانية.

ومثل المنتخب الوطني: احمد الجعيدي، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، فيصل ابو شنب، جعفر النجار، مهند سمرين، سيف بشابشة (احمد العقرباوي)، وسيم ريالات، مهند العرامشة، محمد ابو طه، رزق بني هاني (محمد عادل).

وبالتفاصيل، احتاج المنتخبان لبعض الوقت للدخول في اجواء المباراة، حيث اقتصر اللعب على وسط الميدان، ومع مرور الوقت احكم المنتخب قبضته على المباراة، وشكل ضغطاً هجومياً على مرمى منافسه، فيما اعتمد بنغلاديش على التكتل الدفاعي وتضييق المساحات، لتغيب الفرص الحقيقة.

حاول بنغلاديش العودة للمواجهة من جديد، وشن عدة هجمات افتقرت للخطورة، بفضل التزام دفاع المنتخب بواجباته بتواجد عفانة، الجعبري، ابو شنب والنجار، ومن خلفهم المتألق الجعيدي.

استمرت افضلية المنتخب بشكل تام، ونوع من خياراته، بعد ان لجأ للتمريرات القصيرة في خط الوسط عن طريق العرامشة، وابو طه، وكذلك الاعتماد على انطلاقات الأطراف، سمرين وبشابشة، اللذين توليا لعب الكرات البينية نحو ريالات وبني هاني، فيما استمر المنافس بدفاع المنطقة، حتى نجح عفانة من التسجيل من الجزاء، بعد ان تم إعاقة سمرين داخل المنطقة.

استمرت افضلية المنتخب حتى منتصف الحصة الثانية، بعد ذلك تحول مجرى الأمور وأصبح بنغلادش هو الطرف الافضل لينجح من تسجيل هدف التعادل.

شهدت الدقائق المتبقية من الشوط محاولات عديدة من الطرفين لزيارة الشباك، ولكن دون جديد

يذكر ان المنتخب يختتم مشاركته بالتصفيات، عند السادسة مساء يوم الاحد المقبل 10 تشرين الثاني، بمواجهة البحرين، وبالجهة الاخرى تلتقي بوتان مع بنغلاديش عند الثالثة والربع عصرا.

وينص نظام التأهل في النهائيات الآسيوية إلى تأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11. في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين هذه المجموعات، إلى جانب المستضيف منتخب أوزبكستان، الذي سيستضيف النهائيات تشرين الأول ( أكتوبر) 2020.