منتخب كرة الشباب يتعادل مع عمُان

عمان – الغد – تعادل منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، مع نظيره العماني بدون اهداف، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة ،على ملعب جرين بارك باسطنبول، في ختام معسكر الفريق التحضيري في تركيا.

وواصل مدرب المنتخب بلال اللحام نهجه بخوض كل شوط بتشكيلة مختلفة، حيث شارك بالشوط الاول بتشكيلة ضمت: احمد الجعيدي، محمد ابو سالم، معتصم الجعبري، غازي جبر، عمار فتح الله، زيد الحياري، ثائر الديرباني، مهند العرامشة، صهيب الاسعد، مالك علان، سيف البشابشة.

بينما أشرك في شوط المباراة الثاني تشكيلة مختلفة تماماً لمنح الجميع الفرصة اللازمة وهم: قيس عباسي، دانيال عفانة، جعفر النجار، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، مهند سميرين، ليث ابو رحال، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه.

وتبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة في الشوط الاول، وبحث كلاهما بجدّية عن افتتاح التسجيل في أكثر من مرة، ولكن الدفاع كان حاضراً، بينما ازدادت الإثارة بالحصة الثانية، بعد ان ظهرت الفرص الضائعة والهجمات الخطيرة في اكثر من مشهد، لكن دون زيارة للشباك.

وخلال حديثه بعد المباراة، اكد اللحام ان معسكر تركيا حقق اهدافه، وكان فرصة مثالية لمعرفة وتقييم قدرات اللاعبين، وسنعود الى عمان متسلحين بالعديد من المكتسبات من حيث زيادة الاحتكاك، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل المشاركة ببطولتي غرب آسيا والتصفيات الآسيوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع ان التجمع كان تدشيناً للتحضيرات المطولة التي تنتظر المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيراً ان ما ميز اللاعبين خلال مباراتي الهند وعمان هو الالتزام والجدية، وهو ما منح الجهاز الفني فكرة عامة عن مستوى وقدرات كل لاعب.

وختم اللحام ان باب المنتخب سيبقي مفتوحاً امام كل لاعب قادرعلى العطاء، وسندعمه حتى يجد فرصته.

يذكر ان بعثة المنتخب ستعود الى عمان مساء السبت ، والتي تضم الى جانب اللحام كل من الاداري شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج احمد قدورة، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.