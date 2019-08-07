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منتخب كرة الشباب يخضع لفحوصات طبية

منذ 26 دقيقة

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 عمان – الغد أجرت مختبرات “مدلاب”، الراعي الرسمي الطبي للمنتخبات الوطنية، اليوم الاربعاء الفحوصات الطبية لمنتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في بطولتي غرب آسيا في فلسطين الشهر الجاري، والتصفيات الاسيوية في البحرين تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقامت مختبرات “مدلاب” من خلال فريق متخصص، بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للاعبي المنتخب، في مركز اللياقة، تجسيداً للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم و”مدلاب”، والتي تأتي ضمن حرص الاتحاد على أهمية إجراء فحوصات طبية للاعبين، تسهم بتعزيز مبدأ السلامة لهم في الملاعب.

واشتملت الفحوصات على قوة الدم، التهابات الجسم، السكري، فحوصات الكلى، فحوصات الكبد، الاملاح، البول، وغيرها من الفحوصات، بحسب المتطلبات المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي.

يذكر أن مختبرات “مدلاب” التي انشأت في العام 1993، تعد المجموعة الرائدة في مجال الطب المخبري، كما تعد الشبكة الأسرع نمواًبين المختبرات الخاصة في الشرق الأوسط والحاصلة على أعلى اعتمادات الجودة العالمية في مجال الطب المخبري.

وتسعى “مدلاب” إلى جانب تميزها وحرفيتها في صناعة الطب المخبري، إلى ترجمة رؤيتها الهادفة المتمثلة بسعيها الدؤوب في أن تكون العضو الفاعل بالمجتمع المحلي من خلال أفرعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

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