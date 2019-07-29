منتخب كرة الشباب يستأنف تدريباته استعداداً للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد – استأنف منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، تدريباته الاثنين على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وعاود المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، بعد ان منح اللاعبين ليوم راحة أمس الاحد، من أجل الاستشفاء بعد العودة من معسكر تركيا.

وقاد مدرب المنتخب بلال اللحام، التدريب الذي ركز على العديد من الجوانب التكتيكية والفنية بمشاركة جميع اللاعبين: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.

ويضم الجهاز الفني الى جانب اللحام كل من اداري الفريق شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج احمد قدورة ومسؤول اللوازم محمد علاونة.

يذكر ان بعثة المتنخب ستغادر الى الجزائر يوم 11 آب (أغسطس) المقبل، لاقامة معسكر تحضيري يتخلله مباراتين امام اصحاب الارض يومي 13 و16 من الشهر ذاته، وذلك استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في فلسطين خلال الفترة من 23 إلى 30 آب بمشاركة 6 منتخبات، هي: الأردن، البحرين، الإمارات، قطر، العراق، وفلسطين المُضيفة والتي ستكون بمثابة البروفة النهائية قبل التصفيات القارية التي ستقام في البحرين تشرين الثاني المقبل.