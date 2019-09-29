منتخب كرة الشباب يصعد تدريباته استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – يواصل منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب بلال اللحام، استعداداً للمشاركة بالتصفيات الآسيوية، التي تقام مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في البحرين.

واجرى المنتخب صباح الاحد تدريباته البدنية في مركز اللياقة البدنية التابع لاتحاد الكرة، قبل التوجه عصراً الى ملعب البولو، بهدف الوصول الى اعلى درجات الجاهزية المطلوبة، قبل موعد الاستحقاق الآسيوي.

ويشارك بالتدريبات 26 لاعباً وهم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، اصيل الصياحين، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله، رزق بني هاني، احمد العقرباوي، محمود الصلاج وبراء عطية.

الى ذلك، اكد اداري المنتخب شفيق عويس، ان الدائرة الفنية بالاتحاد، انجزت ترتيبات اقامة معسكر خارجي في السعودية خلال الفترة من 6-11 تشرين الأول المقبل، يتخلله مواجهة اصحاب الارض مرتين، وذلك قبل استضافة نظيره العراقي في عمان يومي 16 و18 من الشهر ذاته.

يذكر ان المنتخب يستهل المنتخب مشواره بالتصفيات الاسيوية التي ستقام على ستاد خليفة بالمنامة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني، ثم بنغلاديش 8، ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين يوم 10 ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة “اوزبكستان”، الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.