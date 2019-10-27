منتخب كرة الشباب يعسكر في قطر استعدادا للتصفيات الآسيوية – صور

عمان – الغد – أنهى منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، تدريباته في عمان، بانتظار مغادرته الى معسكر قطر صباح غد الاثنين ، ضمن تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام في المنامة ابتداءً من السادس من الشهر المقبل.

وأجرى المنتخب اليوم الاحد تدريباً على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب بحضور كافة اللاعبين، بانتظار مغادرته إلى الدوحة.

ويضم الوفد المغادر المدرب بلال اللحام، مدير المنتخب شفيق عويس، مساعد المدرب ماجد السقار، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الإعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج أحمد قدورة، مسوؤل اللوازم محمد علاونة.

كما يضم الوفد 23 لاعباً: أحمد الجعيدي، أصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو سالم، ليث أبو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الأسعد، فيصل أبو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، أويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد أبو طه، عمار فتح الله، رزق بني هاني، أحمد العقرباوي، براء عطية، بالاضافة للاعب زيد الحياري الذي سيخضع للفحوصات والعلاج في مستشفى الطب الرياضى وجراحة العظام “سبيتار”، وذلك للاطئمنان على مدى الاصابة التي لحقت به خلال تدريبات المنتخب.

إلى ذلك، من المقرر ان تترأس وفد المنتخب يوم الخامس من الشهر المقبل، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد سيتفاني النبر.

ويغادر وفد المنتخب من الدوحة الى المنامة يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لخوض التصفيات الآسيوية، حيث يستهل مشواره، لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ثم بنغلاديش 8، ويختتم مشواره بمواجهة المستضيف البحرين 10 من الشهر ذاته في المباريات التي ستقام على ستاد خليفة.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في اوزبكستان، خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.ددد