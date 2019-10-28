منتخب كرة الشباب يغادر إلى قطر

عمان – الغد – توجهصباح اليوم الاثنين إلى الدوحة، وفد منتخب الشباب ت 19 لكرة القدم، لإقامة معسكر تدريبي يسبق مشاركاته في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في المنامة ابتداءً من السادس من الشهر المقبل.

ويضم الوفد المغادر المدرب بلال اللحام، مدير المنتخب شفيق عويس، مساعد المدرب ماجد السقار، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج احمد قدورة، مسؤول اللوازم محمد علاونة.

كما يضم الوفد 23 لاعباً: أحمد الجعيدي، أصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو سالم، ليث أبو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الأسعد، فيصل أبو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، أويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد أبو طه، عمار فتح الله، رزق بني هاني، أحمد العقرباوي، براء عطية، بالاضافة للاعب زيد الحياري الذي سيخضع للفحوصات والعلاج في مستشفى الطب الرياضي وجراحة العظام “سبيتار”، وذلك للاطمئنان على مدى الاصابة التي لحقت به خلال تدريبات المنتخب.

ويغادر وفد المنتخب من الدوحة الى المنامة يوم 3 تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، لخوض التصفيات الآسيوية، حيث يستهل مشواره لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني، ثم بنغلاديش 8، ويختتم مشواره بمواجهة المستضيف البحرين 10 من الشهر ذاته في المباريات التي ستقام على ستاد خليفة.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في اوزبكستان، خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.