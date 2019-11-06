منتخب كرة الشباب يفوز بثلاثية نظيفة على بوتان – صور

عمان – الغد – حقق منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، فوزاً على بوتان 3-0، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء في إستاد خليفة بالمنامة، في مستهل مشاركته بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الخامسة.

ووضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده بترتيب المنتخبات، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة البحرين وبنغلاديش التي تقام عند السادسة من مساء اليوم.

وافتتح التسجيل للمنتخب رزق بني هاني د. 14، فيما اضاف الهدفين الثاني والثالث كل من وسيم ريالات من ركلة جزاء د. 26، ومهند سمرين د. 46.

ومثل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 19 عاما : احمد الجعيدي، جعفر النجار، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، فيصل ابو شنب، مهند سمرين، سيف بشابشة (اويس العبادي)، عون المحارمة (مهند العرامشة)، محمد ابو طه، وسيم ريالات (محمد عادل)، رزق بني هاني.

وفرض المنتخب سيطرته المطلقة منذ صافرة البداية، وتركز كل اللعب في المنطقة الخلفية لبوتان، ليهدد مرمى المنافس اكثر من مرة من خلال توغلات سمرين وسيف من الاطراف، وعن طريق وسيم ومن خلفه ابو طه والمحارمة من منطقة الوسط.

وواصل المنتخب ضغطه، ليترجم افضليته عن طريق رزق بني هاني الذي استلم كرة من سمرين وسدد داخل الشباك بسهولة، بالمقابل اعتمد المنافس على اغلاق منطقته الخلفية، وكذلك على الهجمات المرتدة التي لم تكن مثمرة بسبب الدفاع المحكم للمنتخب.

واستمر ضغط المنتخب بعد ان اطبق سيطرته الكاملة على منطقة العمليات، وتواصلت الاختراقات من الاطراف والتي اثمرت عن الهدف الثاني والذي جاء من ركلة جزاء بعد ان تعرض سمرين للاعاقة داخل الجزاء، سددها ريالات على يسار الحارس.

واستكمل المنتخب في الشوط الثاني، سيناريو الأول من حيث الانتشار، وتهديد المرمى ليسجل سمرين الهدف الثالث بمجهود فردي.

يذكر ان الجولة الثانية للمنتخب تشهد مواجهة بنغلادش عند الساعة 3.15 عصر يوم 8 الشهر الحالي فيما يختتم مشواره بمواجهة البحرين “المضيف” عند الساسة من مساء يوم 10 الشهر الحالي.

وينص نظام التأهل في النهائيات الآسيوية إلى تأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11 في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين هذه المجموعات، إلى جانب المستضيف منتخب أوزبكستان، الذي سيستضيف النهائيات تشرين الأول (أكتوبر) 2020.