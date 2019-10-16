منتخب كرة الشباب يفوز على نظيره العراقي ودياً

عمان – الغد – فاز المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، على نظيره العراقي 3-1، في المباراة الودية التي جرت اليوم الأربعاء على ملعب الامير حسين بالسلط، ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية التى تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وسجل أهداف المنتخب الوطني: محمد عادل د. 2، سيف بشابشة د. 35، وسيم ريالات د44، فيما سجل هدف العراق حسين طارق د. 77.

ومثل المنتخب: أحمد الجعيدي، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، معتصم الجعبري، فيصل أبو شنب، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف بشابشة (أويس العبادي)، وسيم ريالات (عون محارمة)، محمد ابو طه (أحمد العقرباوي)، محمد عادل (رزق بني هاني).

وبالتفاصيل، بدأ المنتخب المباراة بقوة، بعد أن أحكم سيطرته على منطقة العمليات، وواستطاع شن الهجمات مبكرا من الأطراف والعمق، ولم يتأخر كثير بهز الشباك بعد تبادل للكرة بين سمرين وعادل الذي سدد ليسجل الهدف الأول.

على الطرف الآخر، احتاج الفريق الضيف لبعض الوقت للدخول بأجواء اللقاء، ولكنه لم ينجح بفك شيفرة دفاع المنتخب الذي يقوده كابتن الفريق عفانة، رفقة كل من الجعبري، أبو شنب وابو سالم.

عاد المنتخب للسيطرة، بعد أن منح لاعبي الأطراف مسؤوليات الانطلاق، وتوزيع الكرات التى استمرت لدقائق، وارهقت دفاع المنافس، واثمرت عن تسجيل الهدف الثاني، عن طريق بشابشة الذي لعب كرة مقصية جانبية على يسار الحارس العراقي، وتواصلت سيطرة النشامى لينجح ريالات بتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الحصة الأولى.

أطبق المنتخب الوطني سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، وكاد أن يزيد الغلة في أكثر من مناسبة، ولكن جميع المحاولات كانت تنقصها الدقة، بالمقابل اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التى كانت تفتقر للسرعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة أفضلية للمنتخب العراقي الذي كثف من هجماته، وسط تراجع للاعبي المنتخب للمناطق الخلفية، لتتواصل هجمات المنافس التى حملت الهدف الوحيد، بعد أن ارتقي حسين لكرة عرضية، وغمز الكرة برأسه على يمين الجعيدي.

وتتكرر المواجهة بين المنتخبين عند الرابعة عصر الجمعة على نفس الملعب.

ويتضمن برنامج المنتخب بعد وديتي العراق، المغادرة الى معسكر قطر يوم 28 الحالي، ومنها سيسافر الى المنامة لخوض التصفيات الاسيوية.

ويذكر ان المنتخب يستهل مشواره بالتصفيات الاسيوية التي ستقام على ستاد خليفة بالمنامة، لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ثم بنغلاديش 8 من ذات الشهر، ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين يوم 10 من الشهر ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في اوزبكستان خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة “اوزبكستان”، الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.