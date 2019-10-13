منتخب كرة الشباب يكثف تحضيراته استعدادا للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد – استأنف منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، تدريباته اليوم الاحد على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وعاود المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، بعد ان منح اللاعبين راحة ليوم امس السبت، من أجل الاستشفاء بعد العودة من معسكر السعودية الذي خاض خلاله مباراتين وديتين مع اصحاب الارض.

ومن المقرر ان يوجه المنتخب نظيره العراقي ودياً يومي 16 و18 الحالي، في اطار المعسكر التدرببي الذي يقيمه الفريق الضيف في عمان.

وقاد مدرب المنتخب بلال اللحام، التدريب الذي ركز على العديد من الجوانب التكتيكية والفنية بمشاركة جميع اللاعبين بمشاركة 25 لاعباً: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، زيد الحياري، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمود الصلاج، محمد ابو طه، عمار فتح الله، رزق بني هاني، احمد العقرباوي، وبراء عطية.

يذكر ان المنتخب يستهل مشواره بالتصفيات الاسيوية التي ستقام على ستاد خليفة بالمنامة، لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني، ثم بنغلاديش 8، ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين يوم 10 ذاته، فيما يستضيف العراق فرق المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: عمان، الكويت، باكستان.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في اوزبكستان خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة “اوزبكستان”، الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.