منتخب كرة الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة اوزبكستان

عمان – الغد – صعد منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهتي اوزبكستان الوديتين، على ستاد الحسن باربد، عند الخامسة مساء يومي 15 و17 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وتأتي المباراتين ضمن خطة الاعداد للتصفيات القارية، التي ستقام تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة مع البحرين “المستضيفة”، بنجلاديش، وبوتان.

ويواصل المنتخب تدريباته، بقيادة المدرب بلال اللحام، على ملعبي البولو وخريبة السوق، بهدف الوصول الى الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهتين، حيث يجري مساء السبت تدريبه الاخير على الملعب الذي يحتضن المباراة.

وقال اللحام ان المباراتين تعدان مناسبة جيدة للجهاز الفني من أجل الاطلاع بصورة أكبرعلى مستوى وقدرات اللاعبين، وفرصة للاحتكاك وكسب الخبرة امام فريق كبير، حقق نتائج ملفتة خلال مشاركته بالنسخ السابقة ببطولات القارة وخاصة وصوله لنهائي البطولة بالعام 2008.

واضاف اللحام، ان تدريبات المنتخب تقام بمشاركة 27 لاعباً، حيث تم استدعاء اللاعبين رزق بني هاني واحمد العقرباوي للاختبار، بالمقابل تم ابعاد 3 لاعبين من التشكيلة السابقة، وذلك بعد اعادة التقييم التي اجراه الجهاز الفني، بعد مرحلة الاعداد الطويلة.

ويشارك بالتحضيرات اللاعبين: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اسامة الكواملة، اصيل الصياحين، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، سيف البشابشة، زيد الحياري، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله، عامر جاموس، محمود الصلاج.

ومن المقرر ان تصل بعثة منتخب اوزبكستان، الى عمان الجمعة.

يذكر ان الجهاز الفني يضم إلى جانب اللحام، المدير الاداري شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب حراس المرمى عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج احمد قدورة، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.