منتخب كرة الشباب يلاقي العراق وديا استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – أنجزت الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم، الترتيبات اللازمة لخوص منتخب الشباب ت 19 لكرة القدم، تجربتين وديتين، مع نظيره العراقي يومي 16 و18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في عمان.

وحسب المدير الاداري للمنتخب شفيق عويس، تسلمت الدائرة الفنية، كتاباً من الاتحاد العراقي، يؤكد من خلاله موافقته على اقامة المباراتين، واللتين تأتيان ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية التي تنطلق تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

الى ذلك، يواصل المنتخب تدريباته المكثفة، بقيادة المدرب بلال اللحام، بحثاً عن بلوغ الجاهزية الفنية والبدنية.

واكد اللحام ان الجهاز الفني يسعى من خلال المباريات الودية، الى تجربة اكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، قبل تثبيت التشكيلة التى ستمثل المنتخب في الاستحقاق القاري.

يذكر ان المنتخب حل في المجموعة الخامسة الى جانب البحرين “المستضيفة”، بنغلاديش، وبوتان.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة “اوزبكستان”، الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.