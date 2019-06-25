منتخب كرة الشباب يلاقي الوحدات وديا الخميس

عمان – الغد- يلتقي منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، فريق الوحدات تحت 21 عاما ، في المباراة الودية التي تقام عند الثامنة مساء الخميس على استاد ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

ويهدف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب بلال اللحام، من وراء اللقاءات الودية الى تحقيق الفائدة المرجوة، وادخال اللاعبين باجواء المباريات، وزيادة الانسجام والتجانس بجميع الخطوط، ورفع مستوى اللياقة البدنية، وكذلك الاطمئنان على الفريق وتجربة اكثر من لاعب في اكثر من مركز قبل اختيار التشكيلة النهائية التي ستمثل المنتخب في التصفيات القارية.

وتاتي سلسلة هذه المباريات، في اطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، واولها ملاقاة نظيره الجزائري مرتين في 13 و16 آب (أغسطس) المقبل، قبل المشاركة ببطولة غرب آسيا للشباب التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 30 من الشهر ذاته، إلى جانب منتخبات البحرين، والإمارات، وقطر، والعراق وفلسطين “المستضيفة”، والتي ستكون بروفة نهائية قبل الاستحقاق الابرز والأهم والمشاركة بالتصفيات الآسيوية والتي ستنطلق في تشرين الثاني المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة مع البحرين “المستضيفة”، بنغلادش، وبوتان.

ويضم الجهاز الفني الى جانب اللحام كل من المدير الاداري شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج اشرف صقر، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.

وتضم تشكيلة المنتخب 27 لاعباً هم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، محمد الذريوات، عامر جاموس، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.