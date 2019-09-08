منتخب كرة الشباب يلاقي اوزبكستان ودياً

عمان – الغد – يستضيف منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، نظيره الاوزبكي في مواجهتين وديتين الشهر الحالي، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

واكد إداري المنتخب شفيق عويس، ان الدائرة الفنية حددت يومي 15 و17 أيلول (سبتمبر) موعداً للمباراتين، مشيراً بان مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين في تصاعد مستمر في ظل اجواء الجدية والالتزام التي تظهر خلال التدريبات.

يذكر ان قرعة التصفيات القارية، التي ستنطلق مطلع تشرين الثاني المقبل، وضعت المنتخب في المجموعة الخامسة الى جانب البحرين “المستضيفة”، بنجلاديش، وبوتان.