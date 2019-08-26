منتخب كرة الشباب يواجه العراق في بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – يواجه منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، نظيره العراقي، في الدور الثاني من بطولة غرب آسيا الاولى، والتي تقام مبارياتها، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، شمال القدس.

وتمكن العراق من الفوز على البحرين 2-1، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين ، في اختتام مباريات الدور الاول للمجموعة الثانية، ليحل في المركز الثاني بـ 3 نقاط، خلف المتصدر الامارات صاحب الـ 4 نقاط، ليضرب موعداً مع المنتخب عند الرابعة عصر الاربعاء 28 الحالي، والفائز منهما سينتقل الى النهائي الذي سيقام الجمعة المقبل.

وستتضح هوية فرق المربع الذهبي مع نهاية لقاء المنتخبين القطري والفسطيني، والتي ستقام مساء اليوم، واحدهما سيتأهل للدور المقبل لمواجهة المنتخب الاماراتي.

ويواصل المنتخب، تدريباته على ملعب ماجد الاسعد بالبيرة، وبمشاركة جميع اللاعبين، للوصول الى الجاهزية الكاملة قبل المواجهة المهمة.

واكد مدرب المنتخب بلال اللحام، ان المنتخب جاهز للمواجهة امام المنتخب العراقي، الذي يعد من ابرز الفرق المرشحة للظفر باللقب، مشيراً الى ان لديه ثقة كبيرة بقدرات، وإمكانيات لاعبيه لتحقيق ما نطمح إليه.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نظم صباح اليوم، جولة للمنتخبات المشاركة في البطولة بمدينتي رام الله والبيرة.