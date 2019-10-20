منتخب كرة الشباب يواصل تحضيراته استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – يواصل منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة المدرب بلال اللحام، تأهباً للتصفيات الآسيوية، التي تنطلق في السادس من الشهر المقبل.

وعاود المنتخب تدريباته الأحد ، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بعد ان منح الجهاز الفني، اللاعبين ليوم راحة أمس السبت، بعد وديتي العراق.

وقاد اللحام، التدريب الذي ركز على العديد من الجوانب التكتيكية والفنية بمشاركة 25 لاعباً: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، أصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو سالم، ليث أبو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الأسعد، فيصل أبو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، أويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد أبو طه، محمود الصلاج، عمار فتح الله، رزق بني هاني، أحمد العقرباوي، براء عطية.

ويضم الجهاز الفني الى جانب اللحام كل من إداري الفريق شفيق عويس، مساعد المدرب أمجد السقار، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج أحمد قدورة ومسؤول اللوازم محمد علاونة.

محاضرة تحكيمية

إلى ذلك، اشرف مقيم الحكام والمحاضر محمد عادل، على تقديم محاضرة نظرية للاعبين في مبنى ملعب البولو، تم خلالها شرح التعديلات الجديدة التى طالت قوانين اللعبة، وأقرها الاتحاد الدولي قبل أشهر.

يذكر ان وفد المنتخب سيغادر الى معسكر قطر يوم 28 الحالي، ومنه سيسافر الى المنامة لخوض التصفيات القارية، حيث يستهل مشواره بالتصفيات التي ستقام على ستاد خليفة، لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ثم بنغلاديش 8، ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين يوم 10 من الشهر ذاته.