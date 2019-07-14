منتخب كرة الشباب يواصل تدريباته استعداداً للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد مدرب المنتخب بلال اللحام، ان التدريبات مستمرة على ملاعب البولو والسلط وخريبة السوق للوقوف على جاهزية اللاعبين، ووضع اللمسات الاخيرة قبل اختيار التشكيلة التي ستشارك في معسكر تركيا، المزمع اقامته خلال الفترة من 21-27 تموز (يوليو) الحالي.

وواصل “الجهاز الفني للمنتخب ينظر بأهمية كبيرة لمعسكري تركيا والجزائر اللذين سيكونان بمثابة الفرصة الحقيقية للاطلاع على مستويات اللاعبين قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا”.

وختم اللحام ان الجهاز الفني سيسمى 23 لاعباً خلال الساعات المقبلة للمشاركة في معسكر تركيا.

وتقام بطولة غرب اسيا الفترة من 23 الى 30 آب (أغسطس) المقبل إلى جانب منتخبات البحرين، والإمارات، وقطر، والعراق وفلسطين المستضيفة، فيما تنتظر النشامى المشاركة الاهم بالتصفيات الآسيوية التي ستقام في البحرين في تشرين الثاني المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة مع البحرين “المستضيفة”، بنجلاديش، وبوتان”.

ويضم الجهاز الفني الى جانب اللحام كل من المدير الاداري شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج اشرف صقر، مسؤول اللوازم محمد العلاونة.

وتضم تشكيلة المنتخب 27 لاعباً: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، محمد الذريوات، عامر جاموس، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.