منتخب كرة الشباب يواصل تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد – يواصل منتخب الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، تدريباته الأسبوعية بقيادة المدرب إسلام ذيابات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم السبت على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، واشتمل على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي، بحضور مدرب المنتخب الوطني الأول عدنان حمد، و”الرديف” أحمد هايل وطاقمه المعاون بشار بني ياسين ولؤي العمايرة.

وسبق التدريب عرض فيديو توضيحي للتمرين وواجبات اللاعبين كل على حدا.. حيث شدد ذيابات على اهمية الالتزام داخل وخارج الحصص التدريبية، مشيراً الى أن القائمة المستدعاة تعتبر أولية، وقد تشهد بعض التغييرات بالفترة القادمة.

في ذات الاتجاه، يحتجب بعض اللاعبين عن التدريبات، لالتزامهم مع أنديتهم للمشاركة في بطولات الفئات العمرية.