منتخب كرة الطاولة يشارك في بطولة سلوفينيا البارالمبية الدولية

عمان – الغد – يشارك منتخب كرة الطاولة لذوي الإعاقة في بطولة سلوفينيا الدولية المفتوحة، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الأحد 14 أيار (مايو) الحالي، بمشاركة 52 دولة.

وتضم البعثة الأردنية المغادرة التي غادرت أمس، أمين صندوق اللجنة البارالمبية إبراهيم الحليق “رئيسا للوفد”، وإلى جانبه المدرب الوطني هارون الشلتوني، واللاعبين أسامة أبو جامع وفاتن عليمات.

وتعد هذه الدورة من البطولات التأهيلية القوية، التي تشهد مشاركة العديد من نخبة الفرق الأوروبية، مع حصول الفائزين على 40 نقطة بسلم الترتيب الدولي.

وقال رئيس الوفد إبراهيم الحليق في تصريحات للجنة البارالمبية على هامش المشاركة: “تهدف البطولة إلى المحافظة على الترتيب العام وتحسينه على القائمة الدولية”، لافتا أنها تشكل خطوة مهمة على طريق التأهل إلى بارالمبيك باريس 2024.

وأضاف: “ستكون هذه البطولة شاهدة على المشاركة الثانية للاعبين المتوقع تأهلهم إلى بارالمبيك باريس، والذين سيشاركون هذا العام في بطولات أخرى لتثبيت تأهلهم إلى البارالمبيك”.

يذكر أن اللاعبين أبو جامع وعليمات عادا مؤخرا من مشاركة ايجابية في بطولة إيطاليا البارالمبية لكرة الطاولة ذات الـ20 نقطة، والتي تعد إحدى محطات التأهيل إلى بارالمبيك باريس 2024 والتي احتضنتها مدينة “لينيانو”.

وتمكن كل من أسامة أبو جامع وفاتن عليمات من تجاوز دور المجموعات قبل الخروج من الدور ربع النهائي للبطولة، التي حظيت بمشاركة أفضل اللاعبين العالميين لكرة الطاولة البارالمبية، بشكل منحهما المزيد من النقاط التأهيلية.