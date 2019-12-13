منتخب كرة الناشئات يجري تدريبا استشفائيا ويستعد لمواجهة لبنان

عمان – الغد – أجرى منتخب الناشئات تحت 15 عاما تدريبا استشفائيا، اليوم الجمعة ، عقب مباراته التي جمعته مع سوريا وانتهت بالتعادل 0-0، ضمن افتتاح مشواره في بطولة غرب آسيا.

واقيمت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب عز الدين شيح، استعدادا لمواجهة لبنان عند الساعة 6 مساء غد السبت على ذات الملعب.

وركز الجهاز الفني على التمارين الاستشفائية للاعبات عقب مباراة الأمس، الى جانب بعض الجمل الفنية، ورسم التشكيل المناسب للقاء المقبل.

بدورها، أشرفت المعالجة سندس المصري على بعض الإصابات التي لحقت باللاعبات، مؤكدة أن جميعهن يتمتعن بصحة جيدة وجاهزات للمشاركة في المباراة القادمة

ويسبق لقاء المنتخب، مواجهة فلسطين وسوريا عند الثالثة عصرا على نفس الملعب.

يذكر أن لبنان يتصدر ترتيب الفرق ب3 نقاط، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 6-0، فيما حل منتخبنا ثانيا الى جانب سوريا بنقطة واحدة، وفلسطين أخيرا خاليا الوفاض.