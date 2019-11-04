منتخب كرة الناشئات يعلن قائمته الأولية لبطولة غرب آسيا

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 15 لكرة القدم، بقيادة المدرب عز الدين شيح اليوم الإثنين 4 قائمة أولية ضمت 26 لاعبة استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالفترة من 12 – 16 كانون الأول ( ديسمبر) المقبل في لبنان.

وضمت القائمة: هديل الزوايدة، بسمة الطويل، ملاك عامر، مجد التلاوي، حلا مرار، سارة الطميزي، ماريا أبو طير، لجين عبيدات، تولين شويات، ريتاج درباس، ياسمين الأجرب، هدى الصوري، يافا علوة، رانيا حمدان، ريتال الشوبكي، حبيبة عقل، نتالي المصاروة، راما مازن، كندا التيتي، رنيم داوود، مرح معتز، نور عمر، فرحة منصور، شهد محمد، تقى غازي، جود العبداللات.

وأكد شيح أنه تم استدعاء 50 لاعبة ممن لعبن في دوري الناشئات، وبعض المواهب من خارج الأندية بجميع المحافظات، قبل أن يخضعن لاختبارات فنية وبدنية.

وأضاف: ضمت القائمة الأولية 26 لاعبة، وسعينا رفقة الجهاز الفني المعاون لانتقاء اللاعبات المميزات، على ان يتم تقليصهن الى 23 قبل بداية البطولة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئات المدرب عز الدين شيح، الإدارية آلاء أبو قشة، مساعدة المدرب شروق الشاذلي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالجة سندس المصري، مسؤول اللوازم زيد العرامي.