منتخب كرة الناشئات يلاقي منتخب فلسطين غدا

عمان – الغد – يستعد منتخب الناشئات تحت 15 عاما ، لمواجهة فلسطين عند السادسة مساء غد الإثنين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة غرب آسيا.

وكان المنتخب خسر أمس السبت أمام لبنان 1-0، في المباراة التي جرت على ذات الملعب.

وأجرى المنتخب تدريبا استشفائيا اليوم الأحد على ملعب البطولة، بقيادة المدرب عز الدين شيح، تخلله حيث بعض التمارين الفنية استعدادا للقاء الغد.

من جانبه، أكد شيح أن البطولة شهدت تطورا كبيرا على أداء الفرق مقارنة مع النسخة السابقة، وامتازت المنتخبات بالقوة والسرعة، بالإضافة الى المهارة الفردية لبعض للاعبات.

وأضاف: تبقى لنا مباراة واحدة أمام فلسطين غدا وسنسعى لحصد نقاطها، ونأمل الحصول على المركز الثاني، مشيرا الى أن الفائدة الفعلية من المشاركة قد تحققت، كونها أول بطولة دولية لهذا المنتخب، وسنعمل على معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

يذكر أن لبنان حافظ على صدارة ترتيب المجموعة ب6 نقاط، ويليه سوريا ثانيا 4، فيما بقي المنتخب ثالثا بنقطة واحدة، وفلسطين أخيرا خاليا الوفاض.

ولحساب نفس الجولة، يسبق لقاء المنتخب، مواجهة سوريا ولبنان عند الثالثة مساء على ذات الملعب.