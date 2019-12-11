منتخب كرة الناشئات ينهي تحضيراته لمواجهة سوريا

عمان – الغد – أنهى منتخب الناشئات تحت 15 عاما تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة سوريا عند الساعة 6 مساء يوم الخميس ضمن افتتاح مشواره في بطولة غرب آسيا الثانية، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب البطولة، بقيادة المدرب عز الدين شيح، وأبدى اللاعبات جاهزية عالية أثناء التمارين، مما يعزز خيارات الجهاز الفني لانتقاء التشكيل المناسب الذي سيخوض اللقاء.

وأكد شيح أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبات، أن “الناشئات” جاهز لخوض منافسات البطولة، لافتا الى عزم الفريق المحافظة على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ونوه شيح أن أهمية البطولة تكمن بالتحضير للمرحلة المقبلة، لتوسيع قاعدة الإختيارات للمنتخبات، مما يخدم الكرة الاردنية النسوية.

في المقابل، يسبق مواجهة منتخب الناشئات، لقاء لبنان وفلسطين عند الثالثة عصرا على ذات الملعب.

ويفتتح المنتخب مبارياته في البطولة لقاء لبنان عند الساعة 6 مساء السبت 14، ويختتم مشواره بمواجهة فلسطين نفس الوقت الإثنين 16 عينه.

وحسب نظام البطولة، ستتنافس الفرق المشاركة في مجموعة واحدة، ويتوج باللقب المنتخب الحاصل على أعلى نقاط.