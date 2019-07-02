منتخب كرة الناشئين يخضع لتدريب استشفائي

عمان – الغد – خضع منتخب الناشئين تحت 15 عاما لكرة القدم، لتدريب استشفائي، عقب مباراته أمام نظيره العماني امس الإثنين والتي انتهت بفوزه بهدفين دون رد، في افتتاح مشواره في بطولة غرب آسيا المقامة بالاردن.

كما أشرف الثلاثاء الدكتور ناصر حمدان والمعالج عبدالله الحراسيس على بعض اللاعبين، الذين تعرضوا لاصابات خفيفة عقب المباراة.

في المقابل، ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب خليل فطافطة على الحالة الاستشفائية للاعبين، خلال التدريب المسائي الذي جرى على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

ويظهر المنتخب الوطني مجدداً في البطولة بمواجهة نظيره الفلسطيني، عند السابعة مساء الجمعة 5 الجاري، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.