منتخب كرة الناشئين يستعد لمواجهة المالديف غدا

عمان – الغد – أنهى منتخب الناشئين تحت 16 لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره المالديفي، عند الرابعة عصر غد الأحد على ملعب أكاديمية اسباير، في افتتاح مشواره ضمن بطولة قطر الرباعية.

وبنفس اليوم، يلتقي المستضيف قطر المنتخب الأندونيسي، عند السابعة مساءً على ذات الملعب.

وأجرى المنتخب اليوم السبت تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، بقيادة المدرب خليل فطافطة، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، حيث ظهر الجميع بجاهزية عالية، مما يعزز خيارات الجهاز الفني لاختيار التشكيل المناسب الذي سيبدأ به المباراة.

وبين فطافطة أن هذه البطولة بمثابة الإستعداد الأخير للناشئين قبل التصفيات الآسيوية، والتي تنطلق 14 أيلول (سبتمبر) المقبل في الاردن، وتعتبر مهمة جداً للوقوف على المستوى الفني للمنتخب، حيث يشارك بها لحساب المجموعة الاولى، الى جانب طاجيكستان، نيبال، سريلانكا، والكويت.

ويقابل المنتخب نظيره القطري عند السابعة مساء الثلاثاء 27، ويختتم مشاركته بمواجهة اندونيسيا عند الرابعة عصر الخميس 29، وحسب نظام البطولة يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى نقاط من المباريات الثلاث.