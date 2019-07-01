منتخب كرة الناشئين يستهل مشواره بـ”غرب آسيا” بالفوز على عُمان

محمد عمّار

الزرقاء – حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 سنة استهلالية طيبة، عندما تغلب على نظيره العُماني بهدفين دون رد، في انطلاقة مباريات البطولة والتي جرت ، مساء الاثنين، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، وبات المنتخب بالصدارة متقدما بفارق الأهداف على المنتخب السوري بعد فوز سورية على لبنان 1-0، فيما التقى في ساعة متأخرة المنتخبين العراقي مع السعودي على ذات الملعب.

وستخلد المنتخبات المشاركة للراحة يوم غد الثلاثاء، على ان تنطلق في الساعة الرابعة من مساء يوم بعد غد الاربعاء، مبرايات الجولة الثانية، حيث يلتقي البحرين مع سورية لحساب المجموعة الأولى، وفي السابعة ولحساب المجموعة الثانية يلتقي فلسطين مع عُمان، وتختتم مباريات الجولة الثانية بلقاء يجمع الكويت مع العراق لحساب المجموعة الثالثة.

الأردن 2 عُمان 0

احدث المنتخب سيطرة واضحة على المباراة مبكرا، ونوع من خياراته الهجومية، مع تفعيل منظومة الاطراف، من خلال اسناد عبدالقادر علام و وابراهيم جيدي، لاسناد المهاجمين عمر العزازمة ومحمد عبيدات الذي تلقى كرة على مشارف الجزاء وتلاعب بالمدافعين وسدد كرة ارتدت من عارضة الحارس العماني مرشد الهماهيمي، فيما ابدعت دفاعات المنتخب عمر مرار وعلي وسراح وجعفر في التصدي للكرات العمانية، فيما لم يظهر الحارس عبدالرحمن الشلة في مشهد الشوط الاول باية فرصة خطيرة، لتنتهي احداث الحصة الاولى بالتعادل السلبي.

حاول المنتخب العماني تهديد مرمى المنتخب مطلع الحصة الثانية، بيد ان دفاعات المنتخب وقفت بالمرصاد، ليدفع مدرب المنتخب بالبديل على عزايزة عوضا عن محمد عبيدات، ليتحصل المنتبخ على ركنية نفذها النجم عمر العزازمة الذي سددها لولبية في الشباك من الركنية الهدف الاول للمنتخب في الدقيقة 67، وبعدها تصدت عارضة مرمى المنتخب لتسديدة لقمان، ليدفع مدرب المنتخب بالبديل احمد عبدالله عوضا عن ايهم محمد، وعاد مدرب المنتخب ودفع بالبديل نجم ابوب عوضا عن عبدالقادر علام، ليتمكن المنتخب من اضافة الهدف الثاني، عندما رفع عمر العزازمة ركنية ارتقى لها قلب الدفاع عمر مرار ودكها برأسه في الشباك الهدف الثاني في الدقيقة 83.

الهدف منح المنتخب المساحات المناسبة لمواصلة الافضلية، ومحاولات جادة لتحقيق مزيدا من الاهداف، ليعلن بعدها الحكم نهاية اللقاء بفوز المنتخب الوطني للناشئين على نظيره العُماني وبهدفين.

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