منتخب كرة الناشئين يصعد تحضيراته استعدادا لبطولة قطر

عمان – الغد – صعّد منتخب الناشئين تحت 16 لكرة القدم، تدريباته اليومية بقيادة المدرب خليل فطافطة، استعداداً لبطولة قطر الرباعية، والتي تأتي ضمن التحضيرات للتصفيات الآسيوية أيلول ( سبتمبر) المقبل بالاردن.

ويشارك المنتخب بالبطولة في الدوحة الى جانب قطر، المالديف واندونيسيا، بالفترة من 23 حتى 29 آب الجاري.

وأجرى المنتخب مرانه الإثنين ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، واشتمل على العديد من الجوانب الفنية والبدنية، الى جانب إقامة مباراة تدريبية مع “الشباب”.

ومن المنتظر أن يجري المنتخب تدريبه الأخير عصر الخميس ، قبل التوجه مساءً الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة بالبطولة.

وكان الجهاز الفني أعلن سابقاً قائمة ضمت 23 لاعبا للمشاركة بالبطولة: عبد الرحمن الشلة، معاذ أبو الرب، أوس مغايرة، سراج المعايطة، أدهم الرفاعي، أحمد أيمن، علي العزايزة، علي حجبي، عمرو الزيتاوي، أيهم هشام، بشار الطعاني، إبراهيم الجدي، جعفر سمارة، جواد الدبس، محمد عبيدات، عمر العزازمة، عمر مرار، صهيب القاضي، عبد القادر العالم، معاذ عليمات، نجم الأيوبي، ابراهيم العواودة، سيف الطاهر.

يذكر أن المنتخب يفتتح مشواره بالتصفيات الآسيوية بلقاء منتخب نيبال السبت 14 أيلول (سبتمبر) ، ويلاقي سيريلانكا الأربعاء 18، ويلتقي الكويت الجمعة 20، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان الأحد 22.