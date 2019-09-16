عمان- الغد – صعد منتخب الناشئين تحت 16 لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره السريلانكي، عند الثامنة مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد، في مباراته الثانية بالتصفيات الآسيوية، لحساب المجموعة الاولى.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الإثنين ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب خليل فطافطة.

واشتمل التدريب على تمارين فنية بالحالة الهجومية، واستخلاص الكرة من الخصم، الى جانب التهديف، فيما ركز مدرب الحراس أكرم السطري على الكرات العرضية، والخروج بالوقت المناسب.

والتقى المحاضر الآسيوي وليد فطافطة اللاعبين أثناء التدريب في محاضرة نظرية، تحدث من خلالها عن أهم النقاط الفنية، الى جانب رفع معنويات اللاعبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد في المباريات القادمة، والتأهل للنهائيات القارية.

يذكر أن المنتخب تغلب على نيبال بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية.