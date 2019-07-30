منتخب كرة الناشئين يلاقي نظيره الجزائري الشهر المقبل

عمان – الغد – يواصل منتخب الناشئين تحت 16 لكرة القدم تدريباته اليومية، استعداداً للتصفيات الآسيوية المقامة بالفترة من 14 حتى 22 أيلول (سبتمبر) المقبل في الأردن.

ويجري المنتخب تدريباته على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وستاد الأمير محمد بالزرقاء، بقيادة المدرب خليل فطافطة والجهاز الفني المعاون.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الأمور التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، الى جانب تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية في مقر اتحاد كرة القدم.

الى ذلك، يدخل المنتخب صباح غد الأربعاء معسكراً داخلياً في عمان، يمتد حتى الجمعة 2 آب، وفق رؤية الجهاز الفني لزيادة التركيز والإنسجام لدى اللاعبين، وصولاً بهم الى الجاهزية التامة.

بدوره، كشف الإداري سند العواملة، أن اتحاد الكرة أنجز كافة الترتيبات لإقامة مباراتين وديتين مع المنتخب الجزائري، يومي 19 و21 آب ( أغسطس) المقبل في عمان.

يذكر ان منتخب الناشئين يخوض التصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الاولى، الى جانب طاجيكستان، نيبال، سريلانكا، والكويت.