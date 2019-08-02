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منتخب كرة الناشئين ينهي معسكره الداخلي استعدادا للتصفيات القارية

منذ 34 دقيقة

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عمان – الغد – أنهى اليوم الجمعة منتخب الناشئين تحت 16عاما  لكرة القدم، معسكره الداخلي في عمان، ضمن تحضيراته للتصفيات القارية التي تنطلق 14 أيول (سبتمبر) المقبل في الاردن.

وأجرى المنتخب تمريناً صباحياً على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب خليل فطافطة خلاله على الجانب البدني، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي اقيم بنفس الملعب على العديد من النقاط التكيكية، مروراً بخوض مباراة تدريبية.

وشارك بالمعسكر 23 لاعباً: عبد الرحمن الشلة، معاذ أبو الرب، أوس مغايرة، سراج المعايطة، أدهم الرفاعي، أحمد أيمن، علي العزايزة، علي حجبي، عمرو الزيتاوي، أيهم هشام، بشار الطعاني، إبراهيم الجدي، جعفر سمارة، جواد الدبس، محمد عبيدات، عمر العزازمة، عمر مرار، صهيب القاضي، عبد القادر العالم، معاذ عليمات، نجم الأيوبي، ابراهيم العواودة، سيف الطاهر.

يذكر أن المنتخب حل بالمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب نيبال السبت 14 أيلول (سبتمبر)، ويلاقي سيريلانكا الأربعاء 18، ويلتقي الكويت الجمعة 20، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان الأحد 22.

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