منتخب كرة الناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد- يواصل منتخب الناشئين ت16 لكرة القدم، استعداداته الفنية والبدنية للتصفيات الآسيوية، والتي تنطلق في 14 أيلول (سبتمبر) الحالي على ستاد الأمير محمد بالاردن.

ويجري المنتخب تدريباته اليومية على ستاد “التصفيات” بالزرقاء، وملعب جامعة العلوم التطبيقية، بقيادة المدرب خليل فطافطة، حيث يركز الجهاز الفني على الأمور التكتيكية بالشقين الدفاعي والهجومي.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني الثلاثاء 10 الحالي، عن قائمة اللاعبين المشاركين بالتصفيات، قبل أن يدخل معسكراً بأحد فنادق عمان.

ويشارك المنتخب بالتصفيات لحساب المجموعة الاولى، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب نيبال عند الخامسة عصر السبت 14 (سبتمبر) الحالي ، ويلاقي سريلانكا الثامنة مساء الأربعاء 18 الحالي، ويلتقي الكويت عند الساعة 5 عصر يوم الجمعة 20 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان الثامنة مساء الأحد 22 الحالي.