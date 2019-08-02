منتخب كرة الناشئين يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – واصل منتخب الناشئين تحت 16 عاما لكرة القدم تدريباته اليومية بقيادة المدرب خليل فطافطة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه في عمان، استعداداً للتصفيات الآسيوية، والمقامة أيلول ( سبتمبر) المقبل في الأردن.

وأجرى المنتخبخميس، تدريباً صباحياً على الملعب الشاطئي في مدينة الحسين للشباب، فيما كانت الحصة الثانية في صالة الألعاب الرياضية في مقر اتحاد كرة القدم، أما الوجبة الثالثة التي جرت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ركز الجهاز الفني خلالها على البناء من الخلف، وبعض الجمل التكتيكية.

وأكد فطافطة أن استعدادات المنتخب تسير وفق الأجندة التي تم وضعها منذ بداية مرحلة الإعداد، رفقة الجهاز الفني المعاون.

يذكر أن المنتخب حل بالمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب نيبال السبت 14 أيلول ( سبتمبر) ، ويلاقي سيريلانكا الأربعاء 18، ويلتقي الكويت الجمعة 20، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان الأحد 22 من الشهر ذاته.