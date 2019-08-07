منتخب كرة الناشئين يواصل تدريباته استعداداً للقاء الجزائر

عمان – الغد – واصل منتخب الناشئين تحت 16 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية بقيادة المدرب خليل فطافطة، استعداداً لخوض مباراتين وديتين امام الجزائر يومي 19 و 21 آب (أغسطس) الحالي، تأهباً للتصفيات الآسيوية أيلول ( سبتمبر) المقبل في الأردن.

وأجرى المنتخب الأربعاء تدريباً صباحياً في صالة الألعاب الرياضية باتحاد كرة القدم، فيما اقيم التدريب المسائي على ملعب البولو، واشتمل على جوانب تكتيكية بالشقين الدفاعي والهجومي.

وكان المنتخب بدأ صباح اليوم معسكراً داخلياً في عمان، بهدف تعزيز الجوانب الذهنية والإنسجام بين اللاعبين، تأهباً للاستحقاقات القادمة.

يذكر أن المنتخب حل بالمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب نيبال السبت 14 أيلول ( سبتمبر) ، ويلاقي سيريلانكا الأربعاء 18، ويلتقي الكويت الجمعة 20 من نفس الشهر ، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان الأحد 22 من الشهر ذاته.